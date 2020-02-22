В Украине начали производить тесты на коронавирус — секретарь СНБО

Все необходимые образцы для анализов у ​​людей, которых после эвакуации из Уханя привезли на обсервацию в Новые Санжары, получены, эти образцы повезут на исследование в Киев.

Об этом сегодня на брифинге в Новых Санжарах сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Сегодня за час будем забирать в Киев образцы всех, кто здесь находится, чтобы сделать исследование. 21 января, как только китайская сторона предоставила открытый код РНК, наших два ведущих института начали изготавливать наши украинские тесты. Они на сегодняшний день готовы. Мы раз в три дня будем забирать у всех, кто здесь есть — это как те люди, которые находятся в помещениях, так и люди, которые находятся в секторе, которые обеспечивают охрану и остальные вопросы, они (взятые образцы для анализов — ред. ) раз в три дня будут проходить в киевской лаборатории исследования", — отметил Данилов.

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Информацию об этих исследованиях будут предоставлять по мере ее готовности.

Данилов также сказал, что ситуация в Новых Санжарах сегодня вполне контролируема, никаких проблем нет.

Как сообщал Укринформ, сегодня глава СНБО Алексей Данилов по поручению Президента Украины вылетел в Новые Санжары на Полтавщине, где в медцентре Нацгвардии проходят обсервацию эвакуированные 20 февраля из Китая.

По материалам: ukrinform.ru