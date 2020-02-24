Деньги на покупку защитных костюмов для обсервации потратили зря — Национальная медицинская палата

По словам председателя Национальной медицинской палаты Сергея Кравченко, защитные костюм на которые власти потратили сотни тысяч бюджетных средств совсем ненужны.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Pavlovsky News«.

«В МОЗ и МВД преднамеренно нагнетали панику в обществе. Вот посмотрите, защитный костюм стоит более 100 долларов с доставкой. Но этот костюм — это не более, чем комбез для хозяйственных работ. Стоит он так дорого потому, что предназначен не для одноразового использования. Аваков выдал такие костюмы близко 100 спасателям, на что потратил из бюджета 240 тысяч гривен».

Кравченко также добавил, что проверяющим в обсервации было бы достаточно такого уровня защиты, как при ОРВИ — а это маска, перчатки и частое использование антисептика для рук:

«В помещении также надо проводить ежедневное кварцевание, влажную уборку, проветривание помещений. Но этого в санатории никто не делает».

Напомним, ранее мы писали, что в санаторий к эвакуированным из Уханя никто не заходит без защитного костюма.