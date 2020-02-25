Коронавирус на Diamond Princess: украинцы решили остаться на борту лайнера

Почти все украинцы, находящиеся на круизном лайнере Diamond Princess, не собираются эвакуироваться в Украину.

Об этом Общественному радио сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Максим Коваленко.

На лайнере находилось 25 граждан Украины, двое из них сейчас в больнице. Все они – члены экипажа.

"Их обязательства определяются контрактом, также учитывается их желание. Пока что 24 из них сообщили, что не намерены возвращаться в Украину. Еще с одним украинцем еще устанавливается контакт", — сообщил представитель МИД.

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По его словам, посольство, МИД и Минздрав готовы к тому, что мнение украинцев может измениться. В таком случае планируют принимать соответствующие меры.

Вопрос, возвращаться ли в Украину, будет решаться прежде всего самими гражданами и владельцем судна, отметил Коваленко.

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Напомним: 19 февраля на судне завершился 14-дневный карантин коронавируса. Тогда же на берег сошли около 500 человек.

Фото: АА

По материалам: ukrinform.ru