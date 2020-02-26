В Украине впервые на аукционе будут продавать самолет

22 марта 2020 года во Львове состоится Первый благотворительный аукцион в поддержку проектов Международного фонда Ивана Франко.

Об этом сообщается на сайте фонда.

Среди лотов, выставленных на аукцион, есть уникальный экспонат — реплика самолета Первой мировой войны модели «Альбатрос» — реквизит из кинофильма «Другой Франко». В фильме, который выйдет на широкий экран этой осенью, самолет обозначен бортовым номером LVGC-15960. Его пилотом был Петр Франко — летчик эскадрильи Украинской галицкой армии, участвовавший в воздушном бою с поляками. Стоимость лота пока не разглашают.

Лицитатором аукциона будет заслуженная артистка Украины Ирма Витовская. С полным списком лотов можно ознакомиться по ссылке.

Как сообщили организаторы, мероприятие благословил Верховный архиепископ Киево-Галицкий, митрополит Киевский — предстоятель Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав, и передал для аукциона специальный лот — икону Святого Николая Чудотворца.

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Вниманию гостей вечера представлена музыкально-поэтическая композиция по поэзии Ивана Франко «Зів’яле листя» — театрализованное действо «Дневник душевного состояния» в исполнении народного артиста Украины Богдана Козака, актеров Первого украинского театра — заслуженной артистки Украины Елены Крыловой и Леси Шкапьяк. Организаторы также подготовили «тихий» аукцион и лотерею с подарками от партнеров мероприятия.

В завершение состоится Благотворительный прием от друзей Международного фонда Ивана Франко по случаю 104-й годовщины со дня номинирования Ивана Франко на Нобелевскую премию в 1916 году.

Все вырученные средства будут направлены на поддержку всеукраинского ученического конкурса «Стежками Каменяра» и наполнения премиального фонда Международной премии имени Ивана Франко.

Фото: frankoprize.com.ua

По материалам: ukrinform.ru