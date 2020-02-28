Берлин выделяет Украине еще €4 миллиона на гуманитарную деятельность Красного Креста

Германия выделит еще 4 млн евро на гуманитарную деятельность Международного комитета Красного Креста в Украине.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел ФРГ.

«Федеральное правительство увеличивает финансовую поддержку гуманитарных мероприятий Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине в 2020 году дополнительно на 4 млн евро», — говорится в сообщении.

Они будут предоставлены в дополнение к обещанным ранее 2 млн евро. Предполагается, что в 2021 году будет также выделено 2 млн евро.

В целом Германия направит 12,3 млн евро на гуманитарную деятельность МККК в Украине в период с 2019 до 2021 года.

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Германия поддерживает ряд гуманитарных мероприятий и проектов помощи в рамках Программы «Деятельность МККК по содействию, защиты, предупреждения и сотрудничества в Украине в 2019 — 2021 гг». Ее внимание сосредоточено на востоке Украины, где такие мероприятия делают важный вклад в решение последствий продолжающегося конфликта. Они приносят пользу людям, пострадавшим от конфликта с обеих сторон линии разграничения в Донецкой и Луганской областях, говорится в сообщении. Среди получателей помощи много внутренне перемещенных лиц и семей в городах и громадах, которые приняли беженцев.

Также одно из направлений работы — обеспечение населения чистой питьевой водой.

Кроме того, деятельность включает медицинскую помощь, закупку медикаментов, оборудования для больниц и других учреждений здравоохранения, обучение по оказанию первой помощи, обучение медицинского персонала, профилактические мероприятия, а также обеспечение продуктами питания и гигиены.

С помощью поддерживаемых Германией проектов МККК осуществляются мероприятия по поиску пропавших без вести, уходу за заключенными, для воссоединения семей и тому подобное.

По материалам: ukrinform.ru