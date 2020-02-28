Коронавирус не обойдет Украину — Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что коронавирус, который так быстро распространяется различными странами мира, вряд ли обойдет Украину.

Об этом Данилов поведал на политическом ток-шоу «Право на владу», пишет «НБН«.

При этом, успокаивает секретарь СНБО, вряд ли нашу страну будет ждать эпидемия коронавируса: скорее всего,это будет поодинокие случаи заболевания, как и в других странах:

«Я могут вам сказать, что мы мощно подготовлены для борьбы с коронавирусом. Мы проделали много работы и обеспечили всё, если не дай Бог что-то случится».

Данилов также подчеркнул, что на данный момент в Украине нет заболевших коронавирусом:

«Если будет хоть один случай, мы не станем скрывать это. Мы подготовили 12 000 мест в больницах, где будут держать пациентов в случае болезни».

Напомним, ранее мы писали, о ситуации с коронавирусом в мире.