Украинку с Diamond Princess выписали из больницы — МИД

Одну украинку — члена экипажа лайнера Diamond Princess, которая была госпитализирована с коронавирусной инфекцией, вчера выписали из больницы и перевели в гостиницу.

Об этом 28 февраля сообщил Укринформу директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

"27 февраля одна гражданка Украины была выписана из больницы и перевезена в гостиницу. Посольство Украины в Японии оказывает нашей соотечественницы необходимое содействие. Остальные трое граждан Украины продолжают находиться в медицинских учреждениях. Дата их выписки пока неизвестна", — отметил он.

Как сообщал Укринформ, в больницы Токио были госпитализированы с коронавирусной инфекцией четверо граждан Украины — членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess. Состояние их здоровья удовлетворительное.

По информации посольства Украины в Японии, с целью принятия решения о возможности для членов экипаж покинуть лайнер, местными медиками проведены необходимые тесты, результаты которых пока еще неизвестны. "Наши соотечественники, которые получат положительные результаты тестов, будут госпитализированы в местные медучреждения, отрицательные — продолжат карантин", — отметили в МИД.

Также в министерстве сообщили, что посольство Украины в Японии провело опрос всех украинцев по их желанию быть репатриированными в Украине.

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По данным диппредставительства, 24 с 25 опрошенных украинцев (с одним установить связь не удалось) не выразили намерения возвращаться в Украину в течение ближайших дней, а затем — планируют пройти карантин в Японии.

Как сообщалось, в начале февраля круизный лайнер Diamond Princess остановили на карантин вблизи Йокогамы. На борту лайнера находилось более 3,7 тысячи человек. Среди них — 25 украинцев, которые являются членами экипажа. Впоследствии у двух украинцев подтвердили наличие коронавируса.

19 февраля карантин был снят, пассажиры Diamond Princes начали сходить на берег. Для разрешения на высадку у пассажиров должен быть зафиксирован отрицательный результат теста на коронавирус и отсутствие симптомов.

Количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире, по состоянию на утро пятницы, достигло 83389. Количество умерших от пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, составляет 2858 человек. Выздоровели, по последним данным, 36 563 человек.

По материалам: ukrinform.ru