МИД не советует украинцам ездить в некоторые регионы Франции из-за коронавируса

Министерство иностранных дел опубликовало рекомендации для украинских туристов во Франции, в которых призвало избегать поездок в регионы, где зафиксирована вспышка коронавируса, и не посещать массовые мероприятия.

Об этом сообщается на сайте МИД.

"В связи с увеличением на территории количества случаев респираторных заболеваний, вызванных коронавирусом (Covid-19), Посольство Украины во Франции рекомендует гражданам Украины, которые находятся в этой стране, или намерены ее посетить, и которые принадлежат к наиболее уязвимым категориям (люди пожилого возраста и имеющие хронические заболевания), придерживаться рекомендаций относительно мер защиты от заражения болезнью, в частности — избегать регионов (Oise, Somme, Haute Savoie, Alpes Maritimes), где зафиксированы случаи заболеваний, избегать контактов с больными людьми, не посещать массовые мероприятия, пользоваться защитными масками в местах скопления людей, соблюдать личную гигиену", — говорится в сообщении.

В случае обнаружения повышенной температуры и симптомов простуды во время пребывания во Франции МИД советует гражданам Украины ограничить передвижения и безотлагательно обратиться в медицинское учреждение или позвонить по номеру 15.

Также в ведомстве рекомендуют украинцам, которые продолжают находиться во Франции, зарегистрироваться в системе "ДРУГ".

Читайте также: Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 85 тысяч

Как сообщалось, по состоянию на 29 февраля во Франции зафиксировано 57 случаев заражения коронавирусом. Два человека скончались.

Всего в мире на сегодня зарегистрировано 85 187 лабораторно подтвержденных случая Covid-19, из них – 2 924 – летальные. Выздоровели более 39,5 тысячи человек.

В Украине, по информации Минздрав, не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая коронавирус Covid-19.

По материалам: ukrinform.ru