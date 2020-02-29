Украинские учителя пройдут курс домедицинской помощи — Новосад

Общество
Таисия Слепцова0

Украинские учителя пройдут курс домедицинской помощи — Новосад

Согласно закону о среднем образовании, школьные учителя должны овладеть навыками оказания домедицинской помощи.

Об этом в интервью Украинской правде сказала министр образования и науки Анна Новосад.

"Эти навыки должны быть неотъемлемой составляющей обучения учителей и повышения их квалификации. В этом году мы договорились с Украинской академией лидерства, что они совместно с организациями, которые уже давно работают в Украине, и, в частности, помогают на фронте, разработают курс домедицинской помощи для учителей", — сказала Новосад.

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По ее словам, уже с сентября этот курс будет доступен в отдельных городах. Он будет доступен как в офлайн-формате, так и онлайн, добавила министр.

По материалам: ukrinform.ru


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