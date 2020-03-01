С сегодняшнего дня украинцы могут ездить в Россию только по загранпаспорту

С 1 марта граждане Украины смогут посещать РФ исключительно по заграничным паспортам. Такие нововведения положительно повлияют на качество и скорость пограничного контроля.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"С 1 марта 2020 года украинцы не смогут пересекать государственную границу из Украины в РФ на основании паспорта гражданина Украины (так называемого внутреннего паспорта) или свидетельства о рождении. Соответствующие изменения предусмотрены правительственным постановлением от 18 декабря 2019 года № 105 ", — говорится в сообщении.

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В Госпогранслужбе объяснили, что граждане Украины, которые ранее выбыли за границу по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении (для детей до 16 лет) смогут вернуться в Украину по этим документам.

Гражданам Украины, которые после 1 марта планируют пересекать российско-украинскую границу, Государственная пограничная служба рекомендует заблаговременно позаботиться о подготовке документов, чтобы не иметь лишних хлопот во время пограничного контроля.

По материалам: ukrinform.ru