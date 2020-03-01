В «Новых Санжарах» все спокойно, заболевших нет — Скалецкая

В "Новых Санжарах" все спокойно, температура в норме, признаков ОРВИ ни у кого нет.

Об этом написала министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая на своей странице в Facebook.

"В Новых Санжарах" все спокойно, температура в норме, признаков ОРВИ ни у кого нет. Уже известны результаты тестов на коронавирус — инфекции ни у кого не зафиксировано. Для окончательной проверки был сделан повторный забор образцов", — написала Скалецкая.

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По ее словам, на сегодня в Украине нет ни одного лабораторно подтвержденного случая заболевания коронавирусом. На границах продолжается температурный скрининг. Проверено более 160 тыс. человек за 3 суток.

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Напомним: 29 февраля сообщалось, что в Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.

По материалам: ukrinform.ru