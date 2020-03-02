Илью Киву вызывают в Офис Генпрокурора для вручения подозрения за драку в ресторане

Общество
Христина Качоровська0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Как известно, в конце января народный депутат от «Оппозиционной платформы — за жизнь» затеял драку с участником АТО в одном из столичных ресторанов.

Илья Кива
Илья Кива. Фото — unian.ua

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на пресс-службу ОГП.

Илья Кива обязан сегодня, 2 марта, в 14 часов явится в Офис генпрокурора Украины, где ему вручат подозрение по делу о драке в ресторане.

Читайте также:  СБУ взялась за расследование переписки Кивы и Жириновского

Дело в отношении народного избранника было открыто 22 января 2020 года. Заявление на Киву написал пострадавший, которого избили в ресторане. Ведомости внесли в Единый реестр досудебных расследований.

Как добавили в ОГП, если Кива проигнорирует повестку без уважительных на то причин, то его может ждать штраф или принудительный привод.

Напомним, ранее мы писали, что Кива устроил драку с ветераном АТО.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

Волкер: Необходимо продолжение процесса освобождения всех пленных

Таисия Слепцова

В работе Приватбанка произошел сбой

Таисия Слепцова

Канадские программы, опыт ФРГ: Порошенко рассказал, как продвигается телемедицина

Таисия Слепцова

Добавить комментарий