Варфоломей призывает верующих бороться с самолюбием и поддерживать ближних

Общество
Таисия Слепцова0
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Варфоломей призывает верующих бороться с самолюбием и поддерживать ближних

Вселенский патриарх Варфоломей призвал верующих в дни Великого поста не просто воздерживаться от определенных видов пищи, но и бороться с самолюбием и самодостаточностью, поддерживать ближних.

Об этом говорится в его обращении к верующим по случаю начала Великого поста, сообщает корреспондент Укринформа.

"Пища для души как мать всех благ и всех добродетелей. Пост — это не просто воздержание от определенной пищи, а борьба против самолюбия, поддержка ближнего, совместной жизни и солидарности… Аскеза, пост, молитва и смирение передают свет Воскресения, от которого они получают смысл и направленность", — говорится в обращении.

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Вселенский патриарх отметил, что пост — это не только воздержание от определенной пищи. "Когда мы постимся только для себя и ради поста, то пост не выражает дух православной традиции. Духовность — это животворное присутствие Святого Духа, который всегда является духом общения", — говорится в обращении.

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Как известно, в историческом стамбульском районе Фатих, в храме Святого Николая 1 марта состоялась божественная литургия с участием священников Православной церкви Украины и Вселенского патриархата, во время которой почтили память Героев Небесной сотни и помолились за защитников Украины.

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По материалам: ukrinform.ru


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