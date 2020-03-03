Гончарук подал заявление об отставке: Дубинский

Депутат от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский сообщил о том, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на glavred.info.

По словам Дубинского, в Кабинете министров должна произойти перезагрузка. Скорее всего пост председателя правительства займет первый вице-премьер Денис Шмыгаль. Кандидатура на место первого вице-премьера пока неизвестна.

Дубинский также сообщил, что со своих постов будут уволены министр финансов Оксана Маркарова и глава Гостаможни Максим Нефедов.

«Новые лица будут объявлены президентом сегодня на фракции. Это: Минветеранов, МинАПК, Минрегион, МОЗ. Многие вакансии ещё свободны», — отметил Дубинский.

Ранее сообщалось о том, что Гончарук созвал внеочередное заседание правительства.