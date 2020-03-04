Инсулин, трансплантация, стволовые клетки: Кабмин утвердил шесть постановлений Минздрава

Кабинет министров одобрил шесть постановлений, разработанных Министерством здравоохранения.

Об этом министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сообщила в Facebook.

"На заседании во вторник правительство одобрило 6 жизненно необходимых проектов, разработанных и внесенных нашим министерством", — написала Скалецкая.

Так, был принят проект постановления "Некоторые вопросы предоставления в 2020 году субвенции местным бюджетам на поддержку отдельных учреждений и мероприятий в системе здравоохранения".

"Документ определяет механизм закупки инсулина для больных диабетом на период с 1 апреля по 30 сентября. Определяет условия оплаты расходов патологоанатомических бюро, центров общественного здоровья, учреждений психиатрической помощи", — уточнила Скалецкая.

Также был утвержден перечень лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых специализированными организациями.

Кроме того, по ее словам, Кабмин принял постановление, которое регулирует деятельность учреждений здравоохранения, бюро судебно-медицинской экспертизы и других субъектов хозяйствования, которые изымают анатомические материалы человека для изготовления биоимплантатов, а также субъектов хозяйствования, которые содержат животных, анатомические материалы которых будут использоваться для изготовления ксеноимплантатов.

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Одобрен также порядок перевозки анатомических материалов человека в пределах Украины, ввоза таких материалов и вывоза за пределы таможенной территории Украины; порядок получения и предоставления гемопоэтических стволовых клеток и обмена информацией об имеющихся анатомических материалах человека в виде гемопоэтических стволовых клеток, предназначенных для трансплантации, и постановление о продлении действия упрощенного порядка введения в обращение медицинских изделий, закупаемых с привлечением специализированных организаций, сообщила Скалецкая.

По материалам: ukrinform.ru