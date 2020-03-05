Баканов рассказал о борьбе СБУ с террористами «ДНР» и ИГИЛ

За последние полгода Служба безопасности Украины предупредила несколько террористических актов, которые планировали представители "Л/ДНР".

Об этом заявил председатель СБУ Иван Баканов, говорится на сайте СБУ.

«Главная задача спецслужбы — ловить не мелких мошенников, а заботиться о национальной безопасности страны. И наши результаты как раз подтверждают действенность новых подходов. Были попытки устроить террористические акты? Конечно. Нейтрализовали ли их? Да», — сказал Баканов.

Он отметил, что теракты готовились представителями так называемых Л/ДНР. «Например, 5 лет лишения свободы получил гражданин, который планировал взрыв в жилом массиве Запорожье. А в начале этого года в Харькове предупредили покушение на украинского разведчика. Преступник хотел не просто убить военного, но нанести максимальный вред другим людям. Поэтому заложил взрывчатку прямо в подъезде многоквартирного дома. Представляете количество возможных жертв?» — подчеркнул председатель СБУ.

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В общей сложности, как отмечается в публикации, за последние полгода СБУ открыла 106 уголовных производств в сфере противодействия терроризму и защиты территориальной целостности. 34 — по факту создания террористической организации, 14 — по признакам совершения террористического действия. «Особое внимание следует обратить на задержание в Украине одного из лидеров «ИГИЛ» по кличке Аль Бара Шишани. Есть и другие успешные примеры. Мы делаем всё возможное, чтобы украинцы могли чувствовать себя в безопасности — без страха ездить в транспорте, водить детей в школу или в детский сад», — добавил Баканов.

По материалам: ukrinform.ru