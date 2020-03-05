Новые Санжары: Скалецкая и эвакуированные из Уханя вышли из обсервации

В 12 часов завершилась обсервация эвакуированных из Китая граждан в Новых Санжарах на Полтавщине.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Из санатория уже вышли граждане Украины, которых встречают родственники, и иностранные граждане, которые были эвакуированы из Уханя. 14 дней длился для них всех карантин.

Также вместе с ними вышла из здания санатория сейчас уже экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Ожидается брифинг Президента Украины Владимира Зеленского, который прибыл в Новые Санжары, и руководства Минздрава.

По состоянию на 4 марта, по результатам лабораторных исследований, ни у одного из граждан, находившихся в обсервации в санатории Новые Санжары, не было обнаружено ни случаев заболевания Covid-19, ни подозрений на него.

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45 украинцев и 27 иностранных граждан из Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Сальвадора, Казахстана, Израиля, Черногории, Панамы были доставлены в Украину 20 февраля самолетом авиакомпании Sky Up из города Ухань провинции Хубэй Китайской Народной Республики. Их разместили в обсервации в медицинском центре Нацгвардии в поселке Новые Санжары Полтавской области на двухнедельный карантин. Всего на обсервации находилось 94 человека — включая экипаж и сопровождающих лиц.

20 февраля к гражданам в обсервации на двухнедельный карантин присоединилась тогдашний министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Как сообщал Укринформ, согласно данным Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на 5 марта в мире зафиксировано 95425 случаев заражения коронавирусом, умерло уже 3286, выздоровели — 53299 человек.

В Украине 3 марта был зафиксирован один случай Covid-19 в Черновцах.

По материалам: ukrinform.ru