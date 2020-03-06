На телах погибших в Москве шахматистов нашли следы от уколов — российские СМИ

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На телах украинских шахматистов, 26-летнего Станислава Богдановича и 18-летней Александры Вернигоры, найденных мертвыми в московской квартире, якобы, зафиксированы следы от инъекций. При этом в квартире не нашли шприцы.

Об этом сообщает российский телеканал РЕН ТВ.

«Стало известно, что на телах украинских шахматистов из Украины 26-летнего Станислава Богдановича и 18-летней Александры Вернигоры были обнаружены следы от инъекций. По имеющейся информации, у парня в уколах руки и ноги, у девушки след от укола под коленом. При этом в квартире не обнаружены шприцы», — говорится в сообщении.

Как сообщалось накануне, в московской квартире нашли мертвыми двух профессиональных украинских шахматистов – Александру Вернигору и Станислава Богдановича. На голове у них были пакеты. Следствие утверждает, что они погибли от веселящего газа.

Представитель Главного следственного управления Следкома России по Москве Юлия Иванова сообщала, что по факту обнаружения тел мужчины 1993 года рождения и девушки 2001 года рождения в квартире дома проводится доследственная проверка. По ее словам, «признаков насильственной смерти не обнаружено». Была назначена судебно-медицинская экспертиза.

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Уроженец Одессы Богданович становился серебряным призером чемпионата Европы среди юношей до 12 лет, чемпионом Украины среди юношей до 18 лет. В 2010 году он стал чемпионом Одессы, а спустя 3 года – чемпионом Украины по быстрым шахматам. За день до гибели вокруг Богдановича разгорелся скандал. Он сыграл за команду России в матче интернет-лиги против украинской сборной. Его подвергли критике многие коллеги и знакомые. Также Богдановича включили в списки «Миротворца». Прокремлевские СМИ в России в связи с этим случаем уже говорят, что Богдановича «затравили украинские радикалы».

Александра Вернигора тоже занималась шахматами, училась в России на первом курсе Факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ.

По материалам: ukrinform.ru