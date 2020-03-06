На телах погибших в Москве шахматистов нашли следы от уколов — российские СМИ

Общество
Таисия Слепцова0

На телах погибших в Москве шахматистов нашли следы от уколов - российские СМИ

На телах украинских шахматистов, 26-летнего Станислава Богдановича и 18-летней Александры Вернигоры, найденных мертвыми в московской квартире, якобы, зафиксированы следы от инъекций. При этом в квартире не нашли шприцы.

Об этом сообщает российский телеканал РЕН ТВ.

«Стало известно, что на телах украинских шахматистов из Украины 26-летнего Станислава Богдановича и 18-летней Александры Вернигоры были обнаружены следы от инъекций. По имеющейся информации, у парня в уколах руки и ноги, у девушки след от укола под коленом. При этом в квартире не обнаружены шприцы», — говорится в сообщении.

Как сообщалось накануне, в московской квартире нашли мертвыми двух профессиональных украинских шахматистов – Александру Вернигору и Станислава Богдановича. На голове у них были пакеты. Следствие утверждает, что они погибли от веселящего газа.

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Представитель Главного следственного управления Следкома России по Москве Юлия Иванова сообщала, что по факту обнаружения тел мужчины 1993 года рождения и девушки 2001 года рождения в квартире дома проводится доследственная проверка. По ее словам, «признаков насильственной смерти не обнаружено». Была назначена судебно-медицинская экспертиза.

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Уроженец Одессы Богданович становился серебряным призером чемпионата Европы среди юношей до 12 лет, чемпионом Украины среди юношей до 18 лет. В 2010 году он стал чемпионом Одессы, а спустя 3 года – чемпионом Украины по быстрым шахматам. За день до гибели вокруг Богдановича разгорелся скандал. Он сыграл за команду России в матче интернет-лиги против украинской сборной. Его подвергли критике многие коллеги и знакомые. Также Богдановича включили в списки «Миротворца». Прокремлевские СМИ в России в связи с этим случаем уже говорят, что Богдановича «затравили украинские радикалы».

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Александра Вернигора тоже занималась шахматами, училась в России на первом курсе Факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ.

По материалам: ukrinform.ru


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