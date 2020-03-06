У нового мінистра обороны 11 банковских счетов

Министр обороны Андрей Таран за прошлый год получил 313 тысяч гривен зарплаты, более 184 тысячи гривен пенсии и 10 тысяч 250 гривен социальной помощи. Также у него 11 банковских счетов.

Об этом свидетельствует декларация нового министра по 2019 год.

В собственности министра находится квартира в Киеве площадью 100 кв.м, земельный участок в Старых Петровцах (Киевская обл.) площадью 1198 кв.м и автомобиль BUICK 2013 года выпуска.

Его жена владеет земельным участком 1012 кв.м в с.Дмитровка Киевской области и автомобилями INFINITY 2007 года и MERSEDES-BENZ 2001 года выпуска.

Кроме того, Андрей Таран является владельцем 11 банковских счетов, сумма взносов в которых не разглашается. В частности, 5 счетов в ПриватБанке, 5 — в Ощадбанке и один — в Bank of America.

Денежные активы нового министра составляют 21 тыс. долларов США, 5 тысяч евро и более 16 тысяч грн.

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Как сообщал Укринформ, Верховная Рада по представлению Президента Украины Владимира Зеленского назначила новым министром обороны Андрея Тарана. За соответствующее решение проголосовали 285 депутатов.

Андрей Таран родился 4 марта 1955 года. Учился в Киевском высшем зенитном ракетном инженерном училище по специальности "военный инженер-радиотехник", в Военной академии ПВО Сухопутных войск ВСУ по специальности "Управление боевыми действиями".

Таран работал в аппарате Минобороны, в Главном управлении разведки Минобороны, в Центре стратегического планирования и анализа в СНБО, был военным атташе при посольстве Украины в США, представителем Минобороны при представительстве Украины в ООН.

С апреля по август 2015 года был представителем Украины в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, с сентября по ноябрь 2015 года входил в состав рабочей группы по вопросам безопасности в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

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В декабре 2015 года Таран был назначен на должность первого заместителя командующего Сухопутных войск ВСУ, где оставался до апреля 2016 года. В том же году уволен в запас в связи с достижением предельного возраста генеральской службы.

В 2019-м генерал-лейтенант ВСУ Таран возглавлял избирательный штаб кандидата в президенты Игоря Смешко.

По материалам: ukrinform.ru