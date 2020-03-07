Прогноз погоды в Украине и Киеве на 7 и 8 марта 2020 года

Важное Общество
Ник Петров0
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По прогнозу синоптика Натальи Диденко 7 и 8 марта погода в Украине будет переменчивой, где-то солнечной, а где-то с дождями.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

Погода 7 и 8 марта 2020.
Погода на выходные ожидается апрельская. Фото: 24tv.ua.

На Запад придет атмосферный фронт, там и будет дождить. В карпатских горах может выпасть мокрый снег. Там температура воздуха будет в пределах 5 -10 градусов тепла.

На остальной территории Украины ожидается солнечная погода и по-апрельски теплая. На Востоке воздух прогреется до +17 градусов. Ветер южный, но прохладный.

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В Киеве выходные ожидаются также теплыми с температурой воздуха 12 – 13 градусов с плюсом. Местами не исключаются набольшие осадки в виде дождя.

Ранее сообщалось о прогнозе погоды на 6 марта.


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