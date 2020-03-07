Прогноз погоды в Украине и Киеве на 7 и 8 марта 2020 года
По прогнозу синоптика Натальи Диденко 7 и 8 марта погода в Украине будет переменчивой, где-то солнечной, а где-то с дождями.
Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.
На Запад придет атмосферный фронт, там и будет дождить. В карпатских горах может выпасть мокрый снег. Там температура воздуха будет в пределах 5 -10 градусов тепла.
На остальной территории Украины ожидается солнечная погода и по-апрельски теплая. На Востоке воздух прогреется до +17 градусов. Ветер южный, но прохладный.
В Киеве выходные ожидаются также теплыми с температурой воздуха 12 – 13 градусов с плюсом. Местами не исключаются набольшие осадки в виде дождя.
Ранее сообщалось о прогнозе погоды на 6 марта.