<img class="aligncenter" title="Более 1,3 миллиона канадцев подтвердили свои украинское корни — посол Шевченко » src=»https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/03/9737013c8878c9ea3124a6c033e4e5dd.jpg» alt=»Более 1,3 миллиона канадцев подтвердили свои украинское корни — посол Шевченко» width=»100%» />

Свои украинские корни подтверждает более 1,3 миллиона канадцев.

Об этом заявил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко в интервью "Радио Свобода".

"1 миллион 354 тысячи канадцев, которые подтверждают свои украинские корни. Колоссальная цифра!" – сказал Шевченко.

Он добавил, что в рамках "новой волны" миграции в Канаду из Украины очень часто приезжают люди с высоким образованием и хорошей профессиональной подготовкой.

"То есть мы можем с грустью говорить, что таким образом Украина, может, где-то и теряет тех людей, которые могли бы приносить здесь большую пользу. Но еще раз напомню, что мы живем в такое время, где было бы совершенно наивно думать, что можно было бы каким-то искусственным образом сдержать, задержать, не пустить, убедить. Мы должны думать над тем, как мотивировать, как создать здесь такие условия, чтобы у людей было большое желание ездить заграницу, учиться, набираться опыта, создавать там контакты, начинать общее дело, совместный бизнес и возвращаться сюда, чтобы реализовать себя здесь", – отметил посол.

Читайте также: В Чикаго состоится показ мод украинских дизайнеров

Также он сообщил, что Украина и Канада планируют подписать соглашение о мобильности молодежи.

"Еще одно направление, над которым мы работаем, это соглашение о мобильности молодежи. Это соглашение, которое должно позволить молодым украинцам при более легкой процедуре до года поехать в Канаду на обучение и, учась, работать. Аналогично для молодых канадцев, которые хотят поехать сюда. Вот такая наша карта", – сказал Шевченко.

Читайте также: Диаспора призвала Канаду усилить военную помощь Украине

Он рассчитывает, что соглашение подпишут в 2020 году, поскольку стороны уже "на финишной прямой".

По материалам: ukrinform.ru