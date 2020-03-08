Канада выделит Украине более $2 миллионов на поддержку полиции
Канада выделит Украине более 2 миллионов долларов США с целью поддержки Национальной полиции.
Об этом сообщает сайт министерства иностранных дел Канады.
"Министр также объявил о предоставлении более 2 миллионов долларов США в течение трех лет с целью содействия укреплению потенциала Национальной полиции Украины в планировании, осуществлении операций, мониторинге и просмотре процесса реформирования", — говорится в сообщении.
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Глава внешнеполитического ведомства Канады Франсуа-Филипп Шампань отметил, что эти средства будут предоставлены в рамках процесса реформ, которые осуществляются в Украине, в реализации которых Киеву активно помогает Канада.
По материалам: ukrinform.ru