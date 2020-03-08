В Вооруженных силах Украины служат около 30 тысяч женщин

На сегодня в рядах Вооруженных Сил Украины служит около 30 тысяч женщин, из них 902 — старшие офицеры.

Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

Для сравнения, в 2008-2014 годах в армии служили около 1800 женщин. В 2018 году этот показатель вырос до 25 тысяч, в прошлом году — до более 27 тысяч.

По состоянию на начало марта 2020 года, почти 12 тысяч женщин получили статус участника боевых действий.

За период войны на востоке 29 женщин были ранены, 9 — погибли.

И.о. Командующего объединенных сил ВСУ Сергей Наев в приветственном слове отметил: "Великий почет женщинам-военнослужащим, которые наравне с мужчинами достойно защищают Родину на востоке Украины, демонстрируя героизм, самопожертвование и преданность Военной присяге. Мы склоняем головы перед памятью женщин, которые пожертвовали своей жизнью во имя Украины ".

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В Генштабе также напомнили, что сейчас многие женщины рядового и сержантского состава служат механиками-водителями, командирами и наводчиками танков, БМП, БТР, САУ, ЗРК.

Как сообщал Укринформ, в Украине и мире сегодня, 8 марта, отмечается Международный женский день.

В 1977 году Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции призвала все государства объявить в соответствии с их историческими и национальными традициями любой день года Международным днем ​​прав женщин и мира, создавать благоприятные условия для искоренения дискриминации женщин и для их полного и равноправного привлечения к социальному развитию. Это решение было принято после окончания Международного года женщины (1975) и Десятилетия женщин ООН (1976-1985), которые ранее были провозглашены Генеральной Ассамблеей.

По материалам: ukrinform.ru