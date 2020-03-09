Президент почтил память Тараса Шевченко
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой почтили память великого украинского поэта Тараса Шевченко по случаю 206-й годовщины со дня его рождения.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Владимир и Елена Зеленские возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко в Киеве", — говорится в сообщении.
Сегодня, 9 марта, исполняется 206 лет со дня рождения украинского поэта, художника, мыслителя Тараса Шевченко.
По материалам: ukrinform.ru
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