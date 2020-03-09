Президент почтил память Тараса Шевченко

Общество
Таисия Слепцова0
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Президент почтил память Тараса Шевченко

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой почтили память великого украинского поэта Тараса Шевченко по случаю 206-й годовщины со дня его рождения.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Владимир и Елена Зеленские возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко в Киеве", — говорится в сообщении.

Президент почтил память Тараса Шевченко

Сегодня, 9 марта, исполняется 206 лет со дня рождения украинского поэта, художника, мыслителя Тараса Шевченко.

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По материалам: ukrinform.ru


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