Эффективное распределение денег на медреформу зависит от Службы здоровья — Госказначейство

На проведение медицинской реформы денег в бюджете на этот год по сравнению с прошлым немного больше, но эффективность их распределения будет зависеть от Национальной службы здоровья.

Об этом сказала глава Государственной казначейской службы Татьяна Слюз в интервью UBR.ua.

"На этот год, начиная с 1 апреля, есть отдельная бюджетная программа по медицинским гарантиям, на которую всего предусмотрено 72 млрд грн. Откуда взяли эту цифру, я не знаю, меня не привлекали к аналитике. Очевидно, когда готовился закон о государственном бюджете на 2020 год, Министерство здравоохранения совместно с Министерством финансов какой-то аналитикой занимались. В прошлом году у нас было два источника – медицинская субвенция на сумму 56 млрд грн и 16 млрд – по бюджетной программе, то есть аналогичная сумма в 72 млрд грн. Но в этом году 72 млрд грн – с 1 апреля, а ведь в первом квартале еще была и медицинская субвенция. Поэтому денег на этот год по сравнению с прошлым немного больше", — сказала Слюз.

Читайте также: Правительство планирует продолжить и успешно завершить медреформу — Премьер

Она также отметила, что другой вопрос состоит в том, готовы ли будут лечебные заведения.

"Исходя из финансированию, которое проводилось в прошлом году, технически они были готовы, но ведь сейчас хотят расширить финансирование и на сельские районы. Все будет зависеть от того, как эффективно сработает Национальная служба здоровья (НСЗУ)", — сказала Слюз.

По материалам: ukrinform.ru