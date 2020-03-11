Агроиндустриальный холдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) тщательно контролирует состояние здоровья сотрудников и приостановил все деловые поездки в Китай.

Об этом сообщает пресс-служба агрохолдинга.

“На предприятиях группы МХП тщательно контролируется состояние здоровья сотрудников, которые работают на производстве. Кроме того, МХП приостановил все деловые поездки в Китай”, — говорится в сообщении.

В МХП напоминают рекомендации ВОЗ, Министерства здравоохранения Украины и Красного креста, как можно снизить риск заражения коронавирусом: регулярно мыть руки с мылом или обрабатывать спиртосодержащими растворами; держаться на расстоянии не менее одного метра от людей, которые чихают или кашляют; чихая или кашляя, прикрывать нос и рот; тщательно готовить пищу, в частности, мясо и яйца; почувствовав недомогание, оставаться дома и обращаться к врачу; отказаться от путешествия, если есть признаки недомогания.

В пресс-релизе МХП отмечается, что центр по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) рекомендует не выходить на работу в случае недомогания и оставаться дома. Работодателям в случае, если человек вышел на работу с симптомами заболевания немедленно отделить его от других работников и направить домой. Регулярно убирать на рабочем месте с использованием средств для чистки, а также мыть руки мылом не менее 20 секунд, обрабатывать руки дезинфицирующими средствами.

Обращается внимание на то, что Министерство здравоохранения рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в страны или отдельных территорий государств, наиболее пораженных вирусом. На сегодня не существует конкретных лекарств против болезни, порожденной коронавирусом, но инфицированные могут выздороветь при надлежащей заботе и лечении.

“По данным МОЗ, риск распространения коронавируса в Украине является незначительным. Причин для паники нет. Моем руки, сохраняем спокойствие и верим в скорейшее прекращение распространения коронавируса в мире”, — отмечается в пресс-релизе МХП.

Фото из открытых источников

По материалам: ukrinform.ru