Образовательный омбудсмен не будет принимать участие в массовых мероприятиях
Омбудсмен по вопросам образования и его служба до конца апреля отменили своё участие в массовых мероприятиях.
Об этом на своей странице в сети Facebook написал образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.
"До конца апреля в связи с усилением противоэпидемического режима, учитывая рекомендации Всемирной организации здравоохранения и Министерства здравоохранения Украины, вынужден отменить все запланированные поездки омбудсмена по вопросам образования и сотрудников Службы омбудсмена по вопросам образования в другие регионы.
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Так же, по его словам, будет ограничено участие Службы образовательного омбудсмена в публичных мероприятиях в Киеве.
По материалам: ukrinform.ru