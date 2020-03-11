Образовательный омбудсмен не будет принимать участие в массовых мероприятиях

Общество
Таисия Слепцова0
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Образовательный омбудсмен не будет принимать участие в массовых мероприятиях

Омбудсмен по вопросам образования и его служба до конца апреля отменили своё участие в массовых мероприятиях.

Об этом на своей странице в сети Facebook написал образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

"До конца апреля в связи с усилением противоэпидемического режима, учитывая рекомендации Всемирной организации здравоохранения и Министерства здравоохранения Украины, вынужден отменить все запланированные поездки омбудсмена по вопросам образования и сотрудников Службы омбудсмена по вопросам образования в другие регионы.

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Так же, по его словам, будет ограничено участие Службы образовательного омбудсмена в публичных мероприятиях в Киеве.

По материалам: ukrinform.ru


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