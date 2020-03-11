Скандальный закон об украинском языке могут изменить: Разумков сделал важное заявление

Важное Общество
Ник Петров0
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Закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» начал действовать с 16 июля 2019 года.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на politeka.net.

Дмитрий Разумков.
Верховная рада рассмотрит законопроекты об изменениях в Закон о языке. Фото: politeka.net.

В декабре того же года Украина получила заключение Венецианской комиссии о том, что данный закон устанавливает дисбаланс между украинским языком и языками меньшинств.

Тогда же некоторыми депутатами была поднята тема русского языка.

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Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков выступил с заявлением о том, что парламенте есть несколько законопроектов о внесении изменений в Закон об украинском языке.

«Если я не ошибаюсь, то один из них прошел комитет. И они попадут в зал. А дальше решение будет принимать Верховная Рада», —  сказал Разумков.

Ранее сообщалось о том, что уволив Рябошапку, Зеленский перешел красную черту.


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