Ситуация с коронавирусом в Украине — брифинг Минздрава

Брифинг Минздрава о ситуации с противодействием распространению коронавірусной инфекции

Как сообщал Укринформ, накануне в Радомышле на Житомирщине с коронавирусом госпитализировали 71-летнюю женщину, которая вернулась из Польши. Сегодня пациентка умерла.

Сейчас изолировали 22 человек, которые контактировали с ней. В городе вводят чрезвычайную ситуацию, остановили движение общественного транспорта и работу рынка.

Сейчас в Украине есть три подтвержденных случая заражения коронавирусом. Кроме умершей женщины с Житомирщины, болезнь обнаружили у двух мужчин из Черновцов.

По материалам: ukrinform.ru