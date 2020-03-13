Ситуация с коронавирусом в Украине — брифинг Минздрава

Общество
Таисия Слепцова0
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Ситуация с коронавирусом в Украине - брифинг Минздрава

Брифинг Минздрава о ситуации с противодействием распространению коронавірусной инфекции

Как сообщал Укринформ, накануне в Радомышле на Житомирщине с коронавирусом госпитализировали 71-летнюю женщину, которая вернулась из Польши. Сегодня пациентка умерла.

Сейчас изолировали 22 человек, которые контактировали с ней. В городе вводят чрезвычайную ситуацию, остановили движение общественного транспорта и работу рынка.

Сейчас в Украине есть три подтвержденных случая заражения коронавирусом. Кроме умершей женщины с Житомирщины, болезнь обнаружили у двух мужчин из Черновцов.

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По материалам: ukrinform.ru


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