В Украине уже исследовали 55 подозрений на коронавирус, еще три — в работе

В Центре общественного здоровья всего исследовано 55 образцов от больных, у которых подозревают Covid-19, среди них положительные только три случая.

Об этом на брифинге сообщил и.о. главы ЦОС Игорь Кузин, сообщает корреспондент Укринформа.

“По состоянию на сегодня в Центре общественного здоровья всего было исследовано 55 образцов, из них три еще в работе. Получено 3 положительных образца, и по сути вчера был зафиксирован третий случай инфицирования новым коронавирусом. Всего, с начала эпидемического сезона и с начала года было проведено суммарно более 500 исследований в целом. Все исследования были выполнены, в том числе по тех исследованиях, которые были проведены, было проведено эпидемиологическое расследование, чтобы подозрения были сняты”, — сказал Кузин.

Кузин напомнил, что три случая заболевания Covid-19 — это 2 случая в Черновицкой области и 1 случай в Житомирской области, у 71-летней женщины, которая сегодня умерла.

По его словам, женщина слишком поздно обратилась за медицинской помощью.

Читайте также: На Житомирщине проверяют подозрение на коронавирус у двух мужчин

Кузин подчеркнул, что эпидемиологическое расследование будет завершено в ближайшее время, во всех контактных лицах внедрен полный цикл мероприятий ограничительного характера — профилактических или противоэпидемических мер.

Кузин напомнил, что в случае заболевания ОРВИ, или если человек подозревает возможность инфицирования коронавирусной инфекцией, необходимо сообщить семейному врачу, который примет решение о необходимости тестирования и госпитализации, или сообщить экстренную медицинскую помощь.

Также он призвал граждан заключить декларацию с терапевтом или семейным врачом, если это до сих пор не было сделано.

Также Кузин добавил, что в Минздраве работает горячая линия, на которую можно обращаться, если кому-то отказали в предоставлении медицинской помощи. По его словам, каждый такой случай будет расследоваться отдельно.

По последним данным онлайн-карты распространения Covid-19 от Исследовательского центра системных наук и инженерии Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось 137 385 человек, погибло 5088, выздоровел 69 779 человек.

По материалам: ukrinform.ru