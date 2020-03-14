Дело Гандзюк: Левина экстрадируют из Болгарии 16 марта

Общество
Таисия Слепцова0
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Дело Гандзюк: Левина экстрадируют из Болгарии 16 марта

Алексея Москаленко (Левина), которого подозревают в причастности к убийству Екатерины Гандзюк, экстрадируют из Болгарии в Украину в понедельник, 16 марта.

Об этом Укринформу сообщил осведомленный источник в Офисе генпрокурора.

"Алексей Левин прибудет в Украину в понедельник", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в течение 48 часов суд должен избрать Левину меру пресечения.

Как сообщалось, 11 марта Апелляционный суд г. Бургас (Республика Болгария) оставил в силе решение суда первой инстанции о выдаче Украине для привлечения к уголовной ответственности Левина, который подозревается в причастности к нападению на общественную активистку Екатерину Гандзюк.

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Суд в Болгарии 21 февраля принял решение об экстрадиции в Украину Алексея Москаленко (Левина). Тот подал жалобу на решение суда в Болгарии о его экстрадиции в Украину.

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Левина задержали на территории Болгарии 24 января. Личность его установили по отпечаткам пальцев, поскольку он изменил внешность.

Болгарский суд арестовал подозреваемого на 40 суток.

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Активистку Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 года облили серной кислотой у подъезда ее дома в Херсоне. Ожогами было поражено 40% тела женщины. Гандзюк перенесла несколько операций, но 4 ноября того же года умерла.

По материалам: ukrinform.ru


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