Дело Гандзюк: Левина экстрадируют из Болгарии 16 марта

Алексея Москаленко (Левина), которого подозревают в причастности к убийству Екатерины Гандзюк, экстрадируют из Болгарии в Украину в понедельник, 16 марта.

Об этом Укринформу сообщил осведомленный источник в Офисе генпрокурора.

"Алексей Левин прибудет в Украину в понедельник", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в течение 48 часов суд должен избрать Левину меру пресечения.

Как сообщалось, 11 марта Апелляционный суд г. Бургас (Республика Болгария) оставил в силе решение суда первой инстанции о выдаче Украине для привлечения к уголовной ответственности Левина, который подозревается в причастности к нападению на общественную активистку Екатерину Гандзюк.

Суд в Болгарии 21 февраля принял решение об экстрадиции в Украину Алексея Москаленко (Левина). Тот подал жалобу на решение суда в Болгарии о его экстрадиции в Украину.

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Левина задержали на территории Болгарии 24 января. Личность его установили по отпечаткам пальцев, поскольку он изменил внешность.

Болгарский суд арестовал подозреваемого на 40 суток.

Активистку Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 года облили серной кислотой у подъезда ее дома в Херсоне. Ожогами было поражено 40% тела женщины. Гандзюк перенесла несколько операций, но 4 ноября того же года умерла.

По материалам: ukrinform.ru