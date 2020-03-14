В самолете, который должен эвакуировать украинцев со словенской границы, есть 100 свободных мест

Украинцы, которые "застряли" на итальянско-словенской границе, будут эвакуированы спецавиарейсом, на самолете есть 100 свободных мест. МИД Украины предлагает украинцам, которые, возможно, находятся в регионе Северной Италии, вылететь этим самолетом.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге после внеочередного заседания правительства, сообщает корреспондент Укринформа.

"Министерство инфраструктуры с авиакомпанией отрабатывает рейс. Но на борту есть еще 100 лишних мест. Поэтому наши консулы уже делают объявления в Северной Италии, если кто-то желает эвакуироваться этим рейсом, он может обращаться и попасть на этот самолет", — сказал Кулеба.

По его словам, МИД сейчас работает над тем, чтобы максимально обеспечить людям комфорт, насколько это возможно в нынешних обстоятельствах, подготовить к эвакуации на родину.

Как сообщал Укринформ, Президент Владимир Зеленский заявил, что граждан Украины, которые застряли на границе Италии и Словении, вернут на родину спецрейсом в эти выходные.

Как сообщал Укринформ, с 12 марта в Украине введен трехнедельный карантин в учебных заведениях и ряд других ограничительных мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции Covid-19.

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На данный момент в Украине подтверждены 3 случая коронавируса. Среди них один летальный.

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Согласно последним данным, в мире подтверждены 147 838 случаев коронавируса. Наибольшее количество зараженных — в Китае (80 976), Италии (17660), Иране (12729), Южной Корее (8086), Испании (5232). Зафиксированы 5 539 смертей от коронавирусной болезни. Выздоровели 71 718 человек.

11 марта ВОЗ официально объявила коронавирус Covid-19 глобальной пандемией.

По материалам: ukrinform.ru