В Украине все соцвыплаты осуществляются вовремя — Криклий

В Украине все органы государственной власти и инфраструктура работают стабильно.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время брифинга 14 марта после внеочередного заседания правительства, сообщает корреспондент Укринформа.

"В стране все работает стабильно", — сказал он.

В частности, отметил Криклий, все социальные выплаты, пенсии, почтовые отправления осуществляются своевременно.

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Министр заверил, что делается все, "чтобы не было никакого коллапса".

По материалам: ukrinform.ru