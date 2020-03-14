В Украине все соцвыплаты осуществляются вовремя — Криклий
В Украине все органы государственной власти и инфраструктура работают стабильно.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время брифинга 14 марта после внеочередного заседания правительства, сообщает корреспондент Укринформа.
"В стране все работает стабильно", — сказал он.
В частности, отметил Криклий, все социальные выплаты, пенсии, почтовые отправления осуществляются своевременно.
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Министр заверил, что делается все, "чтобы не было никакого коллапса".
По материалам: ukrinform.ru
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