У киевлянина, контактировавшего с умершей в Радомышле, коронавирус не нашли

Киевлянин, контактировавший с умершей от коронавируса гражданкой в ​​Радомышле, доставлен 13 марта в Александровскую больницу Киева. Экспресс-тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Об этом сообщил председатель ГСЧС Николай Чечоткин в Facebook.

"13 марта мужчина был доставлен в Александровскую больницу Киева с подозрением на инфицирование коронавирусом. Экспресс-тест показал отрицательный результат. Сейчас пациент находится в инфекционном отделении Александровской больницы, до получения вторых результатов анализов", — сказал Чечоткин.

В общежитии медицинской академии в Киеве провели дезинфекцию/Фото: Николай Чечеткин, Facebook

По материалам: ukrinform.ru