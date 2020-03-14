У киевлянина, контактировавшего с умершей в Радомышле, коронавирус не нашли

Общество
Таисия Слепцова0
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У киевлянина, контактировавшего с умершей в Радомышле, коронавирус не нашли

Киевлянин, контактировавший с умершей от коронавируса гражданкой в ​​Радомышле, доставлен 13 марта в Александровскую больницу Киева. Экспресс-тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Об этом сообщил председатель ГСЧС Николай Чечоткин в Facebook.

"13 марта мужчина был доставлен в Александровскую больницу Киева с подозрением на инфицирование коронавирусом. Экспресс-тест показал отрицательный результат. Сейчас пациент находится в инфекционном отделении Александровской больницы, до получения вторых результатов анализов", — сказал Чечоткин.

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У киевлянина, контактировавшего с умершей в Радомышле, коронавирус не нашли

В общежитии медицинской академии в Киеве провели дезинфекцию/Фото: Николай Чечеткин, Facebook

У киевлянина, контактировавшего с умершей в Радомышле, коронавирус не нашли

У киевлянина, контактировавшего с умершей в Радомышле, коронавирус не нашли

По материалам: ukrinform.ru


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