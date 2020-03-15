Австрия прекращает авиарейсы из Украины с 17 марта

Со вторника, 17 марта, Австрия приостанавливает авиарейсы из Украины, а также из Нидерландов, России и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Об этом сообщает МИД Австрии на своей странице в Facebook.

"Предостережение относительно путешествий для Нидерландов, России, Украины и Соединенного Королевства. Учитывая стремительное распространение коронавируса призываем австрийских путешествующих вернуться домой. Со вторника, 17 марта, все авиарейсы из этих стран будут приостановлены", — говорится в сообщении.

Накануне в МИД Австрии сообщили, что с понедельника, в 24.00, будет прекращено авиасообщение с Францией, Швейцарией и Испанией.

Читайте также: На Буковине госпитализировали еще двух взрослых и ребенка с подозрением на коронавирус

Ранее в украинском посольстве сообщали, что де-факто Австрия находится на карантине. Словакия и Чехия закрыли въезд из Австрии, а Словения и Хорватия сильно ограничили. При этом Австрия закрыла въезд из Италии и Швейцарии, а на австрийско-венгерской границе пробки.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на 15 марта в Австрии уже выявлено 800 человек, зараженных коронавирусом, из которых 245 — вТироле, 108 — в столице Вене. Вирус уже унес жизнь одного человека, 6 человек выздоровели.

Правительство Австрии в рамках борьбы с распространением коронавируса приняло ряд жестких мер, направленных на уменьшение социальных контактов, собрания и передвижения людей.

По материалам: ukrinform.ru