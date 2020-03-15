Яценюк посещал клинику в Киеве не из-за вируса — пресс-секретарь политика

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк посещал одну из киевских клиник по причинам, которые не связаны с ОРЗ: это была плановая процедура, которая не имеет ничего общего с диагностикой вирусного заболевания.

Об этом написала пресс-секретарь политика Ольга Лаппо в Facebook.

"Просьба не распространять панику и домыслы. В сетях появилась новость, что Арсения Яценюка увидели в больнице. Вокруг этого уже появилось много спекуляций и предположений. С Арсением Яценюком все в порядке. Он был в клинике, но по причинам, не связанным с ОРЗ. Это была плановая процедура, которая не имеет ничего общего с диагностикой вирусного заболевания. Спасибо за заботу", — отметила она.

Читайте также: На Буковине госпитализировали еще двух взрослых и ребенка с подозрением на коронавирус

Ранее 15 марта СМИ сообщили, что бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка заметили в медицинской маске и в обессиленном состоянии возле киевской клиники "Борис".

По данным СМИ, собственное авто Яценюка Toyota Sequoia подъехало к черному ходу медучреждения. На переднем пассажирском сиденье находился бывший премьер. Он долго собирался с силами, чтобы выйти из салона. По словам источника, Яценюку помогали идти к входной двери, придерживая под руки. Охранник, который сопровождал политика, также был в медицинской маске.

По материалам: ukrinform.ru