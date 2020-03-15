Рейс поезда четырех столиц 16 марта отменили из-за карантина

Общество
Таисия Слепцова0

Рейс поезда четырех столиц 16 марта отменили из-за карантина

В связи с карантином в Литве и Латвии из-за коронавируса 16 марта поезд 4 столиц не отправится в рейс.

Об этом сообщается на сайте компании.

"Поезд 4 столиц не отправится в рейс 16 марта в связи с карантином в Литве и Латвии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что "Укрзализныця" изучает возможность задействования подвижного состава указанного поезда на внутренних маршрутах.

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Как сообщал Укринформ, "Укрзализныця" будет возвращать пассажирам полную стоимость билетов на отмененные международные поезда — без взимания дополнительных сборов.

"Укрзализныця" прекращает международные пассажирские железнодорожные перевозки с 17 марта (в ночь с 16 на 17) до завершения периода карантина, вызванного вспышкой острой респираторной болезни Covid-19, или до принятия соответствующих постановлений правительства.

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С 17 марта закрываются пункты пропуска через государственную границу Украины международного регулярного пассажирского сообщения (за исключением ряда категорий граждан); временно запрещено пересечение государственной границы на въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства (за исключением ряда категорий граждан).

Для граждан Украины, путешествующих собственным транспортом, пункты пропуска открыты.

По материалам: ukrinform.ru


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