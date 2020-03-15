Самолет SkyUp вылетел спецрейсом в Словению для эвакуации украинцев

Самолет спецрейса SkyUp Airlines вылетел для эвакуации украинцев из Венеции, которые ранее пытались вернуться в Украину, однако застряли на границе Италии из-за закрытия границ со Словенией.

Об этом сообщает пресс-служба SkyUp Airlines в Facebook.

"15 марта в 16:00 самолет SkyUp Airlines вылетел для выполнения специального рейса. Он будет эвакуировать из Венеции украинцев, которые ранее пытались вернуться в Украину, однако застряли на границе Италии из-за закрытия границ со Словенией. Рейс выполняется по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского и во исполнение решения правительства. Это только первый борт, который осуществляет эвакуацию украинцев, которые не могут вернуться домой из-за карантина", — говорится в сообщении.

Самолет Boeing 737- 700, рассчитанный на 149 пассажиров, выполнит рейс по маршруту Киев (Борисполь) — Венеция (аэропорт Марко Поло) — Киев (Борисполь). По информации на момент публикации, количество лиц, которые должны эвакуировать — 95.

Читайте также: В самолете, который должен эвакуировать украинцев со словенской границы, есть 100 свободных мест

На борту самолета будут находиться сотрудники Центра медицины катастроф. Также весь экипаж обеспечен защитными масками и дезинфицирующими средствами, в соответствии с общими рекомендациями, которые предоставило Министерство здравоохранения работникам транспортной отрасли.

Медицинский осмотр пассажиров будет осуществляться в Италии до посадки на самолет в соответствии с алгоритмом действий в таких ситуациях. Во время полета врачи будут проводить медико-санитарный надзор. По прибытии в Украину все эвакуированные обязаны осуществить 14-дневную самоизоляцию (домашний карантин).

В SkyUp заметили, что экипаж не будет выходить из самолета в зону карантина, поэтому нет оснований осуществлять самоизоляцию. После выполнения рейса на борту будет проведена дезинфекция и уборка по технологии, определенной аэропортом. После обработки самолет проветрят и проведут его генеральную уборку.

Как сообщал Укринформ, ночью 13 марта пограничники Словении остановили два автобуса со следовавшими из Италии украинцами. Президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении, что граждан Украины, которые застряли на границе Италии и Словении, вернут на родину спецрейсом в эти выходные.

Позже стало известно, что власть Словении пропустила часть транспортных средств, которые были заблокированы на границе с Италией, где среди прочих застряли и украинские перевозчики.

11 марта ВОЗ официально объявила глобальную пандемию Covid-19.

По материалам: ukrinform.ru