В НАПК напомнили, что кампания по декларированию завершается через две недели

До завершения кампании по декларированию-2020 осталось две недели. Конечный срок подачи ежегодных деклараций за 2019 год — 31 марта 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции (НАПК) в Facebook.

"А мы напоминаем, что до завершения кампании декларирования осталось 2 недели! Конечный срок подачи ежегодных деклараций за 2019 — 31 марта", — говорится в сообщении.

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Информацию по заполнению деклараций, а также ответы на самые распространенные вопросы по декларированию можно найти на странице ""Декларуйся 2020".

В НАПК отмечают, что в случае возникновения дополнительных вопросов, нужно обращаться на "горячую линию" технической помощи по работе Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

По материалам: ukrinform.ru