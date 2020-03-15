В Укрзализныце обещают вернуть стоимость билетов на международные поезда

Укрзализныця будет возвращать пассажирам полную стоимость билетов на отмененные международные поезда.

Об этом сообщается на сайте компании.

"Укрзализныця будет возвращать пассажирам полную стоимость билетов на отмененные международные поезда — без взимания дополнительных сборов. Для этого нужно обратиться в любую железнодорожную кассу, билеты приобретенные через интернет возвращаются через онлайн сервисы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на поезда, которым будет ограничен маршрут, полную стоимость билета можно вернуть в случае если была отменена остановка, с которой пассажир имел проездной документ.

Во всех остальных случаях возврат проездных документов осуществляется на общих основаниях в соответствии с "Правилами перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины".

Читайте также: Украина и Польша полностью остановили железнодорожное сообщение

В случае возникновения вопросов, советуют обращаться в Контактный центр Укрзализныци: 0800503111.

Как сообщал Укринформ, Укрзализныця прекращает международные пассажирские железнодорожные перевозки с 17 марта (в ночь с 16 на 17) до завершения периода карантина, вызванного вспышкой острой респираторной болезни Covid-19, или до принятия соответствующих постановлений правительства.

С 17 марта закрываются пункты пропуска через государственную границу Украины международного регулярного пассажирского сообщения (за исключением ряда категорий граждан); временно запрещено пересечение государственной границы на въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства (за исключением ряда категорий граждан).

Для граждан Украины, путешествующих собственным транспортом, пункты пропуска открыты.

По материалам: ukrinform.ru