Волонтеры Корпуса Мира оставляют Украину впервые после Евромайдана

Корпус Мира США объявил о приостановлении деятельности в других странах и эвакуации волонтеров из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщает Голос Америки.

"С распространением Covid-19 международные путешествия с каждым днем ​​все больше усложняются, поэтому мы действуем сейчас, чтобы защитить ваше благосостояние и предотвратить ситуации, когда волонтеры не смогут оставить страну своего пребывания", — говорится в заявлении организации.

Как отмечается, в Украине, по данным организации, в настоящее время находится 324 волонтера Корпуса Мира.

В начале года Корпус Мира уже эвакуировал волонтеров из Китая и Монголии из-за вспышки там коронавируса.

В прошлый раз эвакуация волонтеров Корпуса Мира из Украины происходила в феврале 2014 года, после сообщений о расстрелах протестующих во время Евромайдана 18-20 февраля. Волонтеры смогли вернуться в Украину летом в 2015 году.

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Во время пребывания в Украине волонтеры Корпуса Мира участвуют в программах по обучению английскому языку, развитию громад и молодежи.

Как сообщал Укринформ, 11 марта ВОЗ официально объявила глобальную пандемию Covid-19. В Украине на сегодняшний день подтверждены 5 случаев заболевания Covid-19, один из которых летальный.

С 12 марта в Украине введен трехнедельный карантин в учебных заведениях и ряд других ограничительных мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции Covid-19.

По материалам: ukrinform.ru