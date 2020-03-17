«Австрийские авиалинии» в среду осуществят отменен в Украину рейс – Щерба

Авиакомпания "Австрийские авиалинии" (Austrian Airlines) в среду утром таки осуществит свой отмененный рейс до Украины, из-за которого многие украинцы застряли в Австрии.

Кроме этого, на четверг запланирован чартерный авиарейс для эвакуации других украинцев, застрявших в республике, сообщил на своей странице в Facebook Посол Украины в Австрии Александр Щерба.

"Наконец хорошие новости. Я благодарен "Австрийским авиалиниям", которые завтра в 9.50 отправляют в Украину пассажиров, которые не смогли вылететь в связи с отменой рейсов этой авиакомпании", — написал посол.

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Он также проинформировал, что на самолет еще есть около 70 билетов, которые поступят в продажу. Правда, для тех, кто застрял в Вене не по вине Austrian Airlines, билет обойдется в 493 евро.

Также Щерба сообщил, что в четверг ожидается чартерный рейс, который эвакуирует из Вены других украинцев, цена за билет будет 149 евро.

"Относительно ожидаемого чартера, он будет скорее всего в четверг утром. Завтра сообщим относительно того, где купить. Цена будет", — написал дипломат.

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Отдельно в Facebook-сообществах украинцев в Австрии посол поблагодарил собравшихся за то, что откликнулись на призыв помочь соотечественникам, которые вынужденно застряли на территории страны, в т.ч. с продовольствием, спальными мешками или размещением. По его словам, сейчас все удалось собрать, пока сбор помощи прекращается.

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Как сообщал Укринформ, из-за введения странами ограничительных мер и закрытия границ с учетом распространения коронавируса Covid-19, на территории Австрии остались около 470 украинцев, которые не смогли вернуться домой. Для помощи этим людям при Посольстве Украины в Вене был создан кризисный штаб и прорабатывалась возможность чартерного авиарейса. Также украинские дипломаты работали с "Австрийскими авиалиниями", призывая их эвакуировать часть пассажиров, оставшихся в Австрии после того, как Austrian Airlines отменили рейсы в Украину.

Отдельная проблемная ситуация сложилась и с около 70 украинцами, которые на личном транспорте прибыли в Австрию из других стран на пути в Украину, однако не успели выехать за пределы республики из-за перекрытия сухопутных границ соседними странами. Сначала закрыли свои границы Чехия и Словакия, а этой ночью — Венгрия, перекрыв тем самым последний наземный коридор в направлении Украины.

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Для помощи этим людям и был создан кризисный штаб при Посольстве. Помочь соотечественникам высказались многие украинцы Вены и Австрии, которые координировали свою работу в соцсетях. Также украинское посольство позволило этим людям заночевать на территории дипучреждения и культурно-информационного центра.

По материалам: ukrinform.ru