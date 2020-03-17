Более тысячи: в СМИ рассказали, у скольких украинцев подозревают коронавирус

Офис президента в курсе такой критической ситуации, поэтому и спешит ввести в Украине чрезвычайное положение.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Резидент«.

Согласно данным их источника в ОПУ, сейчас в Украине есть более 1000 людей, у которых подозревают коронавирус.

Но вся проблема в том, что вовремя определить болезнь невозможно, так как в Украине попросту нет экспресс-тестов:

«На данный момент анализы на COVID-2019 делают лишь в Киеве… Лаборатория не справляется со всеми образцами, которые прислали с разных уголков страны. Ситуация с коронавирусом может выйти из контроля власти, именно поэтому в ОПУ обсуждают возможность внедрения чрезвычайного положения».

Отметим, что на данный момент в Украине официально зарегистрировано 7 случаев коронавируса, один из которых — смертельный.

Напомним, ранее мы писали, что большинство людей переносят коронавирус как обычное ОРВИ.