Что делать, если у вас симптомы ОРВИ
В Украине появился еще один социальный видеоролик в рамках информационной кампании против распространения острых вирусных инфекционных заболеваний, в том числе и коронавируса.
Ролик, который называется "Что делать, если чувствуете симптомы вирусной инфекции", подготовило МКМС.
Он призван рассказать украинцам о мерах и действиях, которые могут снизить риск заболевания, а также о необходимости обращения к врачу в случае появления симптомов заболевания.
По материалам: ukrinform.ru
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