Что делать, если у вас симптомы ОРВИ

Общество
Таисия Слепцова0
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Что делать, если у вас симптомы ОРВИ

В Украине появился еще один социальный видеоролик в рамках информационной кампании против распространения острых вирусных инфекционных заболеваний, в том числе и коронавируса.

Ролик, который называется "Что делать, если чувствуете симптомы вирусной инфекции", подготовило МКМС.

Он призван рассказать украинцам о мерах и действиях, которые могут снизить риск заболевания, а также о необходимости обращения к врачу в случае появления симптомов заболевания.

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По материалам: ukrinform.ru


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