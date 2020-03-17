Что делать, если у вас симптомы ОРВИ

В Украине появился еще один социальный видеоролик в рамках информационной кампании против распространения острых вирусных инфекционных заболеваний, в том числе и коронавируса.

Ролик, который называется "Что делать, если чувствуете симптомы вирусной инфекции", подготовило МКМС.

Он призван рассказать украинцам о мерах и действиях, которые могут снизить риск заболевания, а также о необходимости обращения к врачу в случае появления симптомов заболевания.

По материалам: ukrinform.ru