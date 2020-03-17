Кабмин запретил междугородные перевозки и массовые мероприятия по всей Украине

Для противодействия распространению коронавируса правительство постановило временно прекратить междугородние пассажирские перевозки в Украине.

Об этом информирует Правительственный портал.

«Во исполнение поручения Президента Украины и решения Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Кабинет Министров принял решение об ограничении пассажирских перевозок на территории Украины для предотвращения распространения коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Документом, в частности, запрещены с 18 марта по 3 апреля:

на всей территории нашего государства регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении;

перевозки более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте, в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах.

Кроме того, з 17 марта по 3 апреля запрещены перевозки пассажиров метрополитеном в Киеве, Харькове и Днипре.

С 18 марта 2020 до принятия отдельного решения запрещена перевозка пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутренних сообщений (пригородном, городском, региональном и дальнем).

При этом АО «Укрзализныця» разрешено осуществлять отдельные пассажирские рейсы во внутреннем железнодорожном сообщении, решение о которых принимается в каждом отдельном случае по согласованию с Мининфраструктуры и Минздравом, или же международном железнодорожном сообщении по согласованию Мининфраструктуры, МИД и Госпогранслужбой.

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Также с 17 марта в Украине запрещено проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек. Разрешены лишь мероприятия, необходимые для обеспечения работы органов государственной власти и местного самоуправления.

С 17 марта заведения общественного питания (рестораны, кафе), торгово-развлекательные центры, прочие заведения развлекательной деятельности, фитнес-центры, учреждения культуры должны временно прекратить свою работу. Разрешено предоставлять услуги общественного питания с применением адресной доставки заказа при условии обеспечения соответствующего персонала средствами индивидуальной защиты.

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Разрешается торговля продуктами питания, горючим, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Также можно осуществлять банковскую и страховую деятельность.

Министерству здравоохранения поручено временно прекратить плановую госпитализацию и плановые операции, кроме неотложных и срочных. Кроме того, максимально подготовить и перепрофилировать медицинские учреждения для приема и лечения инфицированных больных в тяжелых состояниях.

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Контроль за выполнением данного постановления возложен на МВД и Национальную полицию.

Органам власти, предприятиям и организациям рекомендовано обеспечить организацию посменной работы сотрудникоа, а при технической возможности – также работы в режиме онлайн.

По материалам: ukrinform.ru