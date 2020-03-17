Минздрав хочет законодательно закрепить возможность работать дистанционно — Радуцкий

Министерство здравоохранения подготовило законопроект, который предусматривает административную ответственность за нарушение обсервации и уголовное — за умышленное заражение коронавирусом

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на ICTV сообщил глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, передает корреспондент Укринформа.

"Последние четыре дня мы отрабатывали законопроект, который подготовил Минздрав — о внесении изменений в некоторые законы, направленные на борьбу с распространением коронавируса в Украине. Например, законопроект 3219. В него внесены следующие вещи: оперативная закупка товаров, работ и услуг, необходимых для ликвидации и недопущения эпидемии коронавируса… Мы ввели уголовную ответственность, если эти закупки будут происходить по превышенной цене, если будут делаться какие-то махинации. И там нет срока давности: может закончиться срок действия этого закона (он принимается на три месяца), но и через год и через два нужно будет ответить, если что-то сделано не так", — рассказал Радуцкий.

По его словам, в первый день после заключения сделки должны быть обнародованы данные: что именно закупается, по какому перечню и за какие средства.

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Также предлагается предусмотреть возможность стопроцентной предоплаты за такие товары (в том числе лекарства) и услуги.

"В мире большой дефицит средств борьбы с коронавирусом, например, аппаратов искусственной вентиляции легких. На сегодняшний день заказы размещены на всех заводах, которые их производят", — пояснил Радуцкий.

Он добавил, в настоящий момент ведутся переговоры с одним из заводов в Одессе, который готов быстро наладить производство таких аппаратов, эффективных именно в поддержке больных COVID-19.

Также, отметил Радуцкий, законопроектом предусматривается освобождение от пошлины и НДС лекарственных средств и изделий медицинского назначения, закупаемых для борьбы с распространением коронавируса.

Предлагается установить запрет проведения государственного контроля на время осуществления мер, связанных с противодействием распространению коронавируса.

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Законодательно закрепляется возможность работать дистанционно. Одновременно предусматривается административная ответственность за нарушение обсервации и уголовная — за умышленное заражение.

Законопроект также устанавливает отсрочку штрафных санкций за неуплату коммунальных услуг.

По материалам: ukrinform.ru