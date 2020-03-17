Путин опасается дестабилизации в России в связи с «обнулением» и дал жесткие указания силовикам

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпокуратуры РФ потребовал от силовиков пресекать любые попытки дестабилизации общества.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на ghall.com.ua.

По мнению президента РФ, в стране нагнетается межнациональная и межрелигиозная рознь.

«Необходимо и дальше пресекать любые действия, направленные на дестабилизацию ситуации в обществе, на нарушение традиционных духовно-нравственных ценностей, провоцирование межнациональной, межрелигиозной розни», – заявил Путин.

По словам главы Кремля, число преступлений в России постоянно растет, а каждое второе остается нераскрытым.

В связи с этим президент дал указание представителям силового блока внимательно отслеживать «все аспекты антитеррористической защищенности со стороны значимых объектов и мест массового пребывания людей».

Ранее сообщалось о том, что информация о смертельной болезни Путина не могла появиться без санкции силовиков.