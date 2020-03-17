SkyUp начала вывозить украинцев из Египта

Общество
Таисия Слепцова0
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SkyUp начала вывозить украинцев из Египта

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines начала вывозить граждан Украины, которіх Covid-19 застал в Египте, из Шарм-эль-Шейха.

Об этом сообщил в Facebook министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Египет — SkyUp Airlines начал вывозить наших людей из Шарма, за что компании благодарность. Утром уже пять самолетов — на Борисполь, один — во Львов. Консул помогает", — написал он.

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Министр добавил, что МИД пока совместно с министром инфраструктуры Владиславом Криклием работает с туроператорами и авиакомпаниями, чтобы помочь украинцам вернуться домой.

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Кулеба также сообщил, что по состоянию на утро известно, что в Шри-Ланке застряли 105 наших сограждан, но, по его оценке, их будет явно больше.

"Узнаем о новых наших соотечественниках за рубежом. Занимаемся ними. Посольство сообщает мне о принятых шагах", — говорится в заметке.

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Как сообщалось, в ночь на вторник из Египта прибыло более 200 украинцев, которых Covid-19 застал в этой стране.

За минувшие сутки госграницу Украины пересекли почти 86,5 тысячи человек, большинство из них — это украинцы, возвращавшиеся домой из-за границы.

По материалам: ukrinform.ru


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