Суд в Москве заочно арестовал украинского экс-депутата Мосийчука

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего народного депутата Украины Игоря Мосийчука, обвиняемого в РФ в "нападении" на посольство России в Киеве в 2016 году.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу суда.

"Басманный суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Мосийчука", — сказала пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Ранее Мосийчук был объявлен в розыск по обвинению в нападении на российское посольство в Киеве в марте 2016 года.

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Заочное обвинение Мосийчуку Следственный комитет России предъявил в декабре. Как сообщала официальный представитель ведомства, следователи получили "неопровержимые доказательства" участия бывшего народного депутата в событиях в марте 2016 года возле российского посольства в Киеве, в результате которого имуществу дипмиссии причинён "значительный материальный ущерб".

Игорь Мосийчук был народным депутатом Украины от "Радикальной партии" с 2014 года. В 2015 году Мосийчука лишили депутатской неприкосновенности и арестовали по обвинению в коррупции, но позже освободили. В октябре 2017 года Мосийчук был ранен в результате взрыва в Киеве. Он утверждал, что заказчики покушения на него находятся в России.

По материалам: ukrinform.ru