В Украине стартовали телекурси по подготовке к ВНО — где и когда смотреть

На ТК "РАДА" и YouTube-канале МОН сегодня стартувала трансляция курсов по подготовке к ВНО во время карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"Карантин никогда не способствует качественному обучению. Учащиеся выпускных классов особенно от этого страдают. Именно поэтому по инициативе Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций мы хотим напомнить о том, что существуют качественные онлайн-инструменты подготовки к ВНО. Мы очень благодарны нашим партнерам — EdEra, Prometheus, BeSmart и Освитории — за то, что согласились поделиться своим контентом и позволили транслировать его на телеканале "Рада" и YouTube-канале МОН. Те, кто имеют качественный интернет, смогут ознакомиться с уроками во время трансляций и быстро выбрать для прохождения лучший для себя курс. Те, кто не имеют качественного подключения, смогут смотреть уроки на ТК "Рада", — отметила заместитель Министра образования и науки Любомира Мандзий.

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Сегодня трансляция запланирована с 18:30 до 21:00. В дальнейшем она будет проходить по следующему графику:

Среда: 8:00 — 9:00 и 18:30 — 21:00

Четверг: 8:00 — 9:00 и 18:30 — 21:00

Пятница: 8:00 — 9:00 и 18:30 — 21:00

Суббота и воскресенье: 10:00 — 20:00 (6,5 часов с перерывами).

Официальный канал МОН, где будет трансляция, здесь.

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Полные курсы подготовки к ВНО с тестами, заданиями и конспектами занятий можно найти на платформах онлайн-студий:

EdEra: ed-era.com

ILearn (Освіторія): ilearn.org.ua

Prometheus: prometheus.org.ua

BeSmart: besmart.study

Как сообщал Укринформ, телеканал "Київ" во время карантина покажет видеоуроки из школьной программы по 12 предметам.

По материалам: ukrinform.ru